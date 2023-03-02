KULİS- Altılı Masa'da gergin toplantı sonrası zafer Kılıçdaroğlu'nun!

6 Siyasi partinin Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 5 saat süren toplantısının ardından ıslak imza ile yapılan kısa açıklamada, Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

Altılı Masa'nın ortak adayının 6 Mart saat 14:00'te açıklanması bekleniyor. Toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılan metinde, "aday ismi belirlendi mi?" sorusuna net bir cevap vermeyen muğlak bir ifade kullandı.

Metinde yer alan "13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." ifadesi adayın henüz belirlenmediği yorumlarına neden oldu.

Bu ifadenin nedeni ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, tek isim olarak masaya gelen Kılıçdaroğlu ismini partisinin yetkili kurullarına götürmek istemesi oldu.

Akşener, toplantı bitmeden İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ı arayarak, Genel İdare Kurulu’nun Cumartesi günü acil toplanması talimatını verdi. Diğer partilerin liderleri de alınan kararları partilerinin yönetimine sunacaklarını söyledi. Böyle olunca aday ismininin 6 Mart pazartesi günü saat 14'te yapılacak toplantıda kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismini sürekli gündemde tutması zaman zaman gerginliğe yol açsa da zafer Kılıçdaroğlu’nun oldu.