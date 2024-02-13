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Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 23'e çıktı. 

Küçükçekmece'de Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, beyaz bir araç içerisinde derneğin bulunduğu Sarı Asma Sokak'a gelen kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. 

23 GÖZALTI

Saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 23'e çıktı. 

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