Küçükçekmece'deki kaçakçılık operasyonunda çok sayıda hayvan tahniti ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan yabani hayvanlara ait materyaller bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan aramalarda, 18 flamingo, kınalı keklik, beyaz gelincik, timsah, vervet maymunu, dağ keçisi, kızıl geyik, sansar, kızıl akbaba tahniti ele geçirildi.

Aramada, 343 aslan, timsah, leopar, zebra, boz ayı, tilki, rakun, ceylan, kızıl geyik, kurt, vaşak postu, 175 vaşak ve rakun kuyruğu, 28 piton yılan derisinden yapılan çanta, 20 domuz dişi ile 90 çeşitli hayvan türlerine ait süs eşyalarına da el konuldu.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi.