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Küçükçekmece'de metrobüs yandı!

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs ara durağına gelen metrobüsün arka kısmındaki motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi.

Metrobüsün arka kısmındaki motordan dumanların yükseldiğini gören şoför, durarak kapıları açtı. Yolcular tahliye edildi. Şoför yangın tüpüyle yanan motora müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bir süre aksayan seferler yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

 

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