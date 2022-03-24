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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliye otoparkında iki grup ardasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

olis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

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