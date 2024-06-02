Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılardan birinin 6 aylık kız çocuğu olduğu ve enkazda kalan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, çöken bina ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Küçükçekmece’de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralınolarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir."

Bina park halindeki araçların üzerine yıkıldı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği çöken binayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE ve Emniyet ekiplerinden; 412 personel, 77 araç, 15 ambulans hızla sevk edilmiştir. 8 vatandaşımız enkaz altından çıkarılmış; ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Çöken binanın yanındaki binada çökme tehlikesi

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın bitişik nizamındaki binada da çökme tehlikesi bulunuyor.

Ekipler, çökme tehlikesi olan bina için titreşim ölçümü yapıyor.

Yaralılardan biri 6 aylık kız çocuğu

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, çökme nedeniyle enkazda ölen kişinin D.C. olduğu belirlendi.

Yaralılar, Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan toplam 8 yaralıdan A.C. isimli 6 aylık kız çocuğu ile S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları çökme anını anlattı

Çöken binanın yanında bulunan bir dükkanın işletmecisi Yüksel Ağaoğlu, binanın sağlam olduğunu öne sürdü.

Çay içtiği esnada bir ses geldiğini ifade eden Ağaoğlu, "Bina birden caddeye yattı. Ben panikle kaçtım. Geri döndüm baktım ki, toz bulutu içinde. Orada bir arkadaşımızı gördük, muhasebeci, o çıktı biz de ona yardımcı olduk. Onunla uğraşırken, diğerleri kendi çabasıyla çıktı. Sapasağlam binaydı, bir anda çöktü" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını aktardı.