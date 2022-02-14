Kübra Ece'nin son sözlerini eski sevgilisi anlattı! İntihar anıyla ilgili şok detaylar!
Bir dönem TRT ekranlarında yer alan 'Bizim Köyün Kızları' yarışmasıyla adını duyuran 30 yaşındaki Kübra Ece 30 Ocak'ta eski sevgilisinin evinde balkondan atlayarak intihar etti. Ece'nin eski sevgilisi o anları tüm detaylarıyla anlattı.
Bizim Köyün Kızları adlı yarışma ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Kübra Ece, 30 Ocak'ta bir apartmanın dördüncü katından atlayarak intihar etti.
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Ağır yaralanan Kübra Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay esnasında evde bulunan eski sevgili Mehmet Emre Ş'yi gözaltına aldı.
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İfadelere göre Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Hanife adlı ortak arkadaşlarının fotoğrafına beğeni yaptığını gördü.
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