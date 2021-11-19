Kübra Dağlı Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye’nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Kübra Dağlı, Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı. Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Portekiz’de gerçekleştirilen 15. Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda çiftlerde altın madalya kazandı. 2017 yılında Dünya Şampiyonu olan Kübra Dağlı, bu sonuçla Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğuna da erişmiş oldu.

2021 senesine Türkiye Şampiyonu olarak başlayan Kübra Dağlı, Portekiz’deki turnuvada da çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte yarıştı. Hem elemlerde hem de finalde kusursuz bir performans gösteren Kübra Dağlı, Türkiye’ye çok önemli bir başarı getirmiş oldu.

'Bu başarı Türkiye’ye armağan olsun'

2021 yılına iki hedefle başladıklarını dile getiren Red Bull sporcusu Kübra Dağlı “Uzun bir aradan sonra yeniden yarışmak çok güzel bir duygu. Bu seneye iki turnuvayı hedefleyerek başlamıştık. Önce Türkiye Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştık. Ne mutlu ki Avrupa Şampiyonası’ndan da altın madalya ile ayrıldık. Bu şampiyonluk tüm Türkiye’ye armağan olsun” ifadelerini kullandı.