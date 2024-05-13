Kriptoda bir işlem yasaklanacak!

Kripto varlıklarla ilgili ilk kez tanımlanacak ve işlemlerini yasal zemine oturtacak kanun teklifi, bu hafta Meclis’te görüşülecek. Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Meclis'e bu hafta gelecek yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak. İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek. Alım-satım yapılan platformların lisanslanması ile denetimi de SPK tarafından yapılacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANIYOR

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden, riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor. Yurtdışı uygulamalarda da bu kapsamda yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine dikkat çekiliyor.

Kripto varlık yatırımları riskli olduğu için alım satıma yönelik sigorta mekanizması oluşturulmayacak. Bu işlemler yatırımcı tazminatından muaf olacak.

Öte yandan yasa taslağında “izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı” suçu da tanımlanıyor. SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.