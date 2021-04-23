'Kripto Tosuncuk'tan HOPPARA

Türkiye kripto para borsası Thodex'in kapanması ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkışını konuşurken, Özer'in bir elektronik para şirketi daha kurduğu ortaya çıktı.

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) yer alan kayıt bilgilerine göre Faruk Fatih Özer'in HOPPARA isimli bir başka şirketi daha bulunuyor.

28 Eylül 2020'de 50.000 TL sermayeyle kurulan HOPPARA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ise Mert Sancaklı olarak görünüyor.

Şirketin merkezi Thodex gibi Merdivenköy, İstanbul'daki Nidakule'de yer alıyor.

Söz konusu kayıtta şirketin amacı ve faaliyet alanının ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracı olduğu belirtiliyor.