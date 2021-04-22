Kripto piyasasına düzenleme şart! Kılıçdaroğlu tepki göstermişti

Kılıçdaroğlu, söz konusu düzenlemeye, "Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur." diyerek tepki göstermişti.

Türkiye'de faaliyette bulunan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin aktif olarak kullandığı platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN KRİPTO VARLIK KARARI

Thodex olayının ardından kripto para piyasasına yeniden bir düzenleme ihtiyacı olduğu gözler önüne serildi.

Öte yandan Merkez Bankası’nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğe göre, 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kripto paralara ilişkin getirilen düzenlemeye tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım”