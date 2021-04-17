Kripto paraya en çok para yatıranlar belli oldu

Son zamanlarda kripto para fırtınası gündeme gelmeye başladı. Yatırımcılar yeni hamleler yaparken hangi mesleklerin para yatırdığı da merak edildi.

Sabah yazarı Funda Karayel köşe yazısında kripto paraya en çok hangi meslek dalları arasından yatırım yapıldığını açıkladı.

Karayel, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmayı aktararak, "Mühendisler yüzde 12.5 ile ilk sırada. Ticaretle uğraşanlar ve avukatlar yüzde 9.6 ile ikinci sırada. Onları yüzde 8.6 oranı ile finans sektörü çalışanları takip ediyor. Listenin en sonunda ise yüzde 1.6 ile IT'ciler var" ifadelerini kullandı.