Kripto paranın geliştiricisi dolandırıcılıkla suçlandı

Yatırımcılara 40 milyar dolardan fazlaya mal olan "Terra Luna" ve "TerraUSD" isimli kripto para birimlerini piyasaya süren Singapur merkezli Terraform Labs ve Güney Koreli Kwon'a yönelik suçlamalarda gelişme yaşandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, "Terraform ve Do Kwon'un en başta LUNA ve TerraUSD olmak üzere bir dizi kripto varlık menkul kıymeti için gereken tam, adil ve gerçeğe uygun açıklamayı topluma yapmadığını iddia ediyoruz." dedi.

Yatırımcılar, 42 milyar dolar kaybetti

Blockchain analitik firması Elliptic'e göre, geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetti.

Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.