Kripto paralarda deprem! Bitcoin dibe vurdu!
Kripto para piyasaları tam anlamıyla çakıldı! ABD borsalarındaki değer kayıpları ve Rusya’nın kripto para yasağını gündeme getirmesi, kripto paralarda ani değer kayıplarına yol açtı.
Kripto para piyasası, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş sonrası sert geriledi.
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ABD borsalarındaki beklenmeyen değer kayıpları sonrası kripto paralar yeni yıla kötü bir başlangıç yaptı.
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Rusya’nın kripto para yasağını gündeme getirmesi de sert düşüşün en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.
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Bitcoin fiyatları, piyasalarda risk iştahının azalması ile 42 bin 713 dolar seviyesinden, 38 bin 315 dolara kadar geriledi.
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