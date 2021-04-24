Kripto para platformu Vebitcoin faaliyetlerini durdurdu

Kripto para borsası Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Vebitcoin isimli şirket açıklamasında "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında ise, bu durumun finansal alanda şirketi çok zorlu bir sürece sürüklediği ifade edildi.

"Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" denildi.

MASAK hesaplara bloke koydu, inceleme başlattı

MASAK, Vebitcoin firmasının Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

Ayrıca söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da Masak tarafından inceleme başlatıldı.