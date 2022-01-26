Kripto para düzenlemesi yolda
Kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemede sona gelindi. Düzenlemede kripto ticaret tüm yönleriyle ele alınarak yatırımcıyı koruyacak önlemler alınacak.
Türkiye’de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların ticaretinin yapıldığı piyasayı düzenlemek için devam eden çalışmada sona gelindi.
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NTV'nin haberine göre, 10-12 maddeden oluşması planlanan teklifle, kripto varlıkların alım satımını organize eden ve "yerel borsalar" olarak tabir edilen firmalara sermaye şartı getirilecek.
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Kripto para ticaretinde şeffaflığı hedef alan düzenlemeyle bu firmaların, ''finansal kurum'' halini almaları, bankalar gibi, oranları, gelirleri ve karlarını ortaya koymaları zorunlu olacak.
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Teklifle, bankacılık düzenlemesine benzer bir yapı ile yatırımcının korunması planlanıyor. Buna göre, kripto ticaretinde firma sorumlu tutulacak ve hapis cezası da devreye girebilecek.
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