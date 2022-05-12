Kripto para dünyasında Terra Luna vakası! 120 dolardan 18 cente!

Kripto para piyasında LUNA vakası yaşanıyor. Terra (LUNA) son düşüşte en çok değer kaybeden kripto paraların zirvesine yerleşti.

NTV'den Ahmet Bal'ın haberine göre, kripto piyasaların son bir haftalık değer kaybı yüzde 30 seviyelerindeyken LUNA'da bu kayıp yüzde 99.8 oldu. Sadece bir ay önce 120 dolara dayanan LUNA bir hafta önce 85 dolardan işlem görüyordu.

Terra'nın 12 Mayıs saat 10.00 itibariyle değeri ise 18 cente gerilemiş durumda. Yani LUNA değerinin neredeyse yüzde 99'unu kaybetti. Kriptonun en yüksek değerine göre kaybı ise yüzde 99.8 oldu. Toplam piyasa hacmine bakıldığında ise LUNA'daki değer kaybı 25 milyar dolardan fazla oldu.

LUNA'nın düşüşü hem kripto teknolojisiyle ilgilenlere hem yatırımcılara uzun süre ders olacak nitelikte görünüyor. Coinin düşüşü halen devam ediyor ve yakın zamanda projenin toparlanacağını gösteren bir emare bulunmuyor.