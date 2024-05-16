Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor!

19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar:

“Dünya gelince kripto varlıkların hukuki zemine oturulmasıyla çalışma yürütülmektedir. Dünyada lisanslanması, denetimi, izlenmesi, yaptırımlara ilişkin düzenlemeler konusunda hızla adımlar atılmaya başlandı.

Bitcoin’i yasal para kabul eden ülkeler de var. Bekle gör yaklaşımı ile kripto varlıkların gelişimini izleyen ülkelerin yanı sıra, hukuki düzenlemeleri yeni alana uyarlamaya çalışan ülkelerle birlikte kripto varlıkların yapısını dikkate alarak yeni hukuki düzenlemeler ve altyapı hazırlayan ülkeler söz konusudur.

"SPK’DAN İZİN ALMALARI ZORUNLU HALE GETİRİLMEKTEDİR"

Ülkemizde uluslararası uygulamalara benzer bir şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adımlar atılması gerektiğini dikkate alarak bu teklifi hazırlamış bulunuyoruz.

Kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık, kripto varlık saklama hizmeti, platform gibi kavramların tanımı teklifimizde yer almaktadır.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi, faaliyete başlayabilmeleri için SPK’dan izin almaları zorunlu hale getirilmektedir. SPK denetiminde güvenli bir şekilde işlem yapmaları amaçlanmaktadır.

Platformlarda gerçekleştirilen makul ve ekonomik gerekçe ile açıklanamayan, platform nezdinde işlemlerin güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikte eylem ve işlemlere ilişkin de tedbirler öngörülmektedir.

'3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS'

İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak."