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Kremlin: Karadeniz NATO denizi olmayacak!

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün Ukraynalı Bakan'ın yaptığı açıklamaya sert çıkarak, Karadeniz'in hiçbir zaman "NATO denizi" olmayacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün NATO karşıtı çok sert bir açıklamada bulundu. 


NATO üyeleri Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Gürcistan, Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı var.


Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, bu sabah Bükreş'te düzenlenen bir programa video konferans yöntemiyle katılarak NATO üyelerine seslenmiş ve NATO'nun Karadeniz'de daha büyük bir güvenlik rolü üstlenmesi gerektiğini talep etmişti.


Kuleba, "Karadeniz Avrupa'nın huzurlu ve gelecek odaklı bir bölge olmasında kritik bir öneme sahip. Fakat maalesef eğer birisi tehditleri göz ardı ederse olayların ne kadar büyük bir hızla büyüyebileceğini de gösteriyor. Artık Karadeniz'in Baltık Denizi'nde olduğu gibi bir NATO denizine çevirmenin zamanı geldi" demişti.


Kuleba'nın sözlerine cevap veren Peskov, Karadeniz'in hiçbir zaman "NATO denizi" olmayacağını söyledi.

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