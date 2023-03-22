Kremlin, Batı "düşmanca" tepki sergiledi!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Şi'nin başkent Moskova'daki görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerin yoğun geçtiğini belirten Peskov, görüşmeler esnasında iki liderin imzaladığı bildirilerin "aşırı derecede önemli" olduğunu vurguladı.

Batı'nın söz konusu görüşmelere ilişkin tepkisini değerlendiren Peskov, "Bu, hemen hemen tüm konularda dostça olmayan ve son derece düşmanca bir tepkidir. Bu, hiç kimse için bir sır değil." dedi.

Peskov, iki ülke liderinin görüşmesinde, Ukrayna'nın teklif ettiği barış planının ele alınmadığını aktararak, "Sadece Çin barış planında yer alan hükümler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesini kullandı.

Rusya'yı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin Sarayı'nda 20-21 Mart'ta görüşmeler yapmıştı.