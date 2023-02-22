Kredi kartı ödemelerinden vadesi geçmiş borçlara kadar BDDK'dan yeni kararlar!
BDDK'nın 11 ili kapsayan afet bölgesine ilişkin aldığı bir dizi kararın detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi kartı ödemelerinden, vadesi gelmiş borçlara; temassız ödemelerden, asgari ödeme tutarlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kararların detaylarını açıkladı.
BDDK'nın Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından attığı adımlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilgi verdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların borçlarına esneklik tanımak amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi.
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Kredi kartı taksitlendirme süreleri artıyor
Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında kredi kartları taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak.
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Depremden etkilenen vatandaşların kredi kartlarına yönelik yeni düzenleme
Kredi kartlarında limite bakılmaksızın, asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlenecek.
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