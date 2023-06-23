Kredi kartı faiz oranları değişti!

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e artırmasının ardından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı 1 Temmuz tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,36’dan yüzde 1,91’e yükselecek.

Değişiklik temmuz tarihine çekildi

Merkez Bankası tarafından daha önce yayımlanan tebliğe göre 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulan faiz artışı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik Temmuz tarihine çekildi.

Yapılan değişiklikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oranın toplantının yapıldığı tarihteki güncel veriler çerçevesinde ilan edilmesi hükme bağlandı.

Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de referans oran 1-31 Temmuz tarihleri arasında yüzde 1.36 olarak belirlendi.

Kredi kartı azami faiz oranı

Kredi kartlarına uygulanacak azami Faiz oranı her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen ‘referans faiz oranına’ 0.55 puan eklenerek belirlenir. Buna göre kredi kartlarına Temmuz ayında uygulanacak azami faiz oranı ise yüzde 1.36 olan referans faiz oranına 0.55 eklenmesiyle yüzde 1.91 olacak.