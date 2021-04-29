Kraliyet ailesinden Türk firmaya teşekkür mektubu

İngiltere’de 2001 doğal taş tedariki için kurulan ve 2012 yılında Türkiye’ye yatırım yaparak Denizli’de fabrika kuran firma, mermer sektörüne getirdiği yeniliklerle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yayın yapan İngiltere merkezli özel bir dergi tarafından '2020 yılının en iyi doğal taş üreticisi' seçildi.

Firmanın ününü duyan İngiliz Kraliyet Ailesi, firmanın dağıtım noktasına giderek Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Prens William’a düğün hediyesi olarak tahsis ettiği Anmer Hall’da yapılacak yenilme için doğal taş seçimi yaptı. Denizli’nin dünyaca ünlü beyaz cenneti Pamukkale civarından çıkartılan doğal travertenleri beğenilmesi için, firmanın Türkiye ayağından yardım istendi. Pamukkale bölgesinden temin edilen doğal travertenler, özel olarak işlenerek Şubat ayında İngiltere’ye gönderildi. Kraliyet ailesine teslim edilen doğal taşlar, kraliyet ailesinin 1862 yılından bu yana kullandığı Anmer Hall’ın ıslak zeminlerine özenle döşendi.

Taşların güzelliği ve yapılan işçilikten büyük memnuniyet duyan Prens Willim, Türk firmasına gönderdiği mektupla teşekkür etti. Prensin mektubunda "Gönderilen ürünler için çok teşekkür ediyoruz. Ekselansları Cambridge Dükü ve Düşesi bize yardımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

CAMBRIDGE DÜKÜ VE DÜŞESİ'NDEN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Prens William ve Prenses Kate'in kişisel olarak yaşadıkları Anmer Hall'e özel olarak seçtikleri doğal taşları Denizli'den hazırlayarak gönderen mermer firmasının Türkiye Genel Müdürü Celil Kılınç, "Bizim İngiltere'de 200 farklı noktada dağıtım yerimiz var. Anladığımız kadarıyla Cambridge Dükü ve Düşesi bu noktalardan bir tansine gidiyor. Özel üretim istediklerini söylüyorlar. Sonra özel üretim işin içerisine girince bize geliyor konu. Bizde özel üretimleri yapıp kendilerine bunları teslim ettik. Hiç beklemediğimiz bir anda tamamen sürpriz oldu ve bize teşekkür mektubu göndermişler. Biz de kendilerinin gösterdikleri tevazu, büyüklükten dolayı gurur duyduk. Aynı zamanda da böyle bir mekanlarda Türk taşlarının kullanılıyor olması bizim için gurur kaynağı" dedi.