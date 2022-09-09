Kraliçe 2. Elizabeth'in ilginç yanları!
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in ilginç yanları:
Elizabeth, dünyanın en zengin insanlarından biri olmasına rağmen tutumluluğu ve sağduyusu ile ünlüydü.
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Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıydı.
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Kraliçenin araba kullanmak için ehliyete ihtiyacı yoktu.
Kraliçe, Birleşik Krallık'ta halka açık yollarda araç kullanmak için ehliyet sahibi olması gerekmeyen tek kişiydi.
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2. Dünya Savaşı'nda motorlu araç kullanımı eğitimi aldı ve komutan oldu.
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