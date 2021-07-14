KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans türünden tercih yapan 70 bin 713 kişiden 1020'si tercih yaptığı kadrolara yerleşti. Lisans bölümünden 7 kontenjan ise boş kaldı.