KPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde yeniden yapılarak tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar bugün erişime açıldı.
ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde yeniden yapılarak tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar bugün erişime açıldı.
24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının da sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak?
9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
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