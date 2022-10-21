KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde yeniden yapılarak tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar bugün erişime açıldı.

24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının da sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak?

9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.