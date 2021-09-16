KPSS sonuçları açıklandı

1 Ağustos'ta düzenlenen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 7-8 Ağustos'ta gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos'ta yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi. Cevap anahtarları kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ağustos ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.