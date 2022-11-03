KPSS Önlisans Sonuçları açıklandı!
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. ÖSYM, resmi internet sitesinde adayların puanlarını erişime açtı.
Devlet memuru olmak isteyen binlerce ön lisans mezunu adayın katıldığı KPSS Önlisans Sınav sonucunda geri sayım sona erdi.
Merkezden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2022'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedildi.
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