2024 KPSS Başvuruları Başlıyor! 2024 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ve sınav günleri ne zaman?

2024 yılı KPSS başvuruları, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sınava girecek adayların son günlerde gündeminde olan KPSS sınavı başvurusuna ilişkin tarihler ve sınav ücreti ise merak konusu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuru ücretleri ne kadar? KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri ne zaman? DHBT ve ÖABT sınav başvuru tarihleri ne zaman?