2024 KPSS Başvuruları Başlıyor! 2024 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ve sınav günleri ne zaman?
2024 KPSS sınavları ile ilgili beklenen sınava başvuru gününe çok az kaldı. KPSS’ye girecek adaylar bir yandan başvuru sürecini yakından takip ederken diğer yandan sınav ücretlerini de merak ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?
2024 yılı KPSS başvuruları, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sınava girecek adayların son günlerde gündeminde olan KPSS sınavı başvurusuna ilişkin tarihler ve sınav ücreti ise merak konusu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuru ücretleri ne kadar? KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri ne zaman? DHBT ve ÖABT sınav başvuru tarihleri ne zaman?
KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?
KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran- 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
Geçen Genel Yetenek- Genel Kültür Oturumu/ Eğitim Bilimleri Oturumu 115 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 80 TL, ÖABT 115 TL’ydı.
2024 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak.
2024 KPSS Lisans Sınav Tarihleri Ne Zaman?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.