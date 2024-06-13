KPSS 2024 ön lisans başvuruları başladı!
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 ön lisans için başvuru süreci başladı. İki yıllık meslek yüksekokulundan mezun olan adayların katılabileceği ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? İşte, KPSS ön lisans detayları...
Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Peki, KPSS başvurusu ve sınavı ne zaman?
İşte, 2024-KPSS ön lisans başvuru tarihleri...
Ön lisans kpss başvurusu ne zaman?
2024 KPSS ön lisans sınavı için başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında ösym.gov.tr adresinden alınacak. Geç başvurular 9-10 Temmuz günlerinde olacak.
Ön lisans kpss sınav tarihi ne zaman?
KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül'de düzenlenecek.
Ön lisans KPSS sonuçları ise 20 Eylül günü ÖSYM'nin sayfasından adaylarla paylaşılacak.
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