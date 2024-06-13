KPSS 2024 ön lisans başvuruları başladı!

Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Peki, KPSS başvurusu ve sınavı ne zaman?

İşte, 2024-KPSS ön lisans başvuru tarihleri...

Ön lisans kpss başvurusu ne zaman?

2024 KPSS ön lisans sınavı için başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında ösym.gov.tr adresinden alınacak. Geç başvurular 9-10 Temmuz günlerinde olacak.

Ön lisans kpss sınav tarihi ne zaman?

KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül'de düzenlenecek.



Ön lisans KPSS sonuçları ise 20 Eylül günü ÖSYM'nin sayfasından adaylarla paylaşılacak.



