Köyden geriye sadece minare kaldı!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Karakurt Barajı’nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyünde bulunan kilise, eski köy evleri ve köy camisi sular altında kalırken, 200 haneli köyden geriye kalan minare böyle görüntülendi.

Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların da ilgisini çekti.

Cami minaresini cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, köyle birlikte anılarının sular altında kaldığını da belirtti.

Köylerinin sulara gömüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Burası bizim Karakurt köyü, köyden geriye sadece cami kalmış, köyün tamamı sular altında. Su yüzeyinde caminin minaresi görünüyor. Geldik, gördük, üzüldük, hüzünlendik. Dolaştığımız köyümüz sular altında” dedi.