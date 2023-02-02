Köy Kuşadası projesi tatil, sağlık ve sanatı bir arada sunuyor!

Çağın ruhu olan verimliliğin bir yansıması olan paylaşım ekonomisi, hayatın her alanında olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de etkilerini göstermeye başladı.

Paylaşım ekonomisi modelini Türkiye’de gayrimenkul alanında ilk kez uygulayan VClub’ın ‘Köy Kuşadası’ projesi adından sıkça söz ettiriyor.

VClub, Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Kuşadaşı’nda farklı ve özgün bir tatil deneyimi vadediyor.

‘Kuşadası’nda 2’inci Yaşam’ mottosuyla satışa sunulan proje; sağlık, tatil ve sanatı bir arada sunuyor.

80 dönüm bir arazi içinde konumlanan ‘Köy Kuşadası’ projesinde, canlı manavdan mevsimine göre dalından sebze ve meyveler alabilir, dilerseniz ‘mini çiftlikte kendiniz de yetiştirebilirsiniz.

Ayrıca 'Köy Kuşadası' projesi müşterilerine tatil öncesi ve tatil esnasında yararlanacakları çok gelişmiş bir teknolojik kolaylıklar sağlıyor.

Tüm işlemler VPublic'te

Vclub tarafından geliştirilen VPublic mobil uygulaması sayesinde, müşteriler rezervasyon, tatil erteleme, kiralama talebi, misafir sertifikası gibi işlemleri kolay ve zahmetsiz biçimde gerçekleştirirken, ayrıca tatilleri esnasında kullanacakları sosyal alanların rezervasyon işlemlerinden , kendilerine özel yemek menülerine, günlük aktivite önerilerine kadar bir çok yardımcı unsur barındırıyor.

Aynı zamanda bu mobil uygulama müşterinin dairesinin de dijital anahtarıdır, kendisine ait daire bu mobil uygulama, tatil boyunca misafirleri yanında anahtar taşıma zahmetinden kurtarıyor.

Ege'nin en değerli lokasyonunda yatırım fırsatı

Köy Kuşadası, Ege’nin en değerli lokasyonlarından birinde yatırım yapmanın avantajlarını size sunuyor. Tatil köyü anlayışının, sanat, doğal yaşam, doğal tarım ve welness ile birleşerek alınan mülk tapusu ile de size ait olan dairenin kapı numarası sabitlenmesi ile tatil evinize dönüşüyor. Yani her yıl aynı daireye, içinde kendinizi rahat hissettiğiniz ‘tatil evinize’ gidebiliyorsunuz.

Zeytin ve palmiye ağaçları ile dolu eşsiz doğanın ortasındaki bir köyde; bir kere ödeyip, ömür boyu tatil yapıyorsunuz. Her yıl ‘Nerede tatil yapsam?’ diye düşünmekten de kurtuluyorsunuz. Seçtiğiniz hafta adedi kadar tatil yapmanın rahatlığını yaşıyorsunuz.

Üstelik her mevsim ayrı bir güzelliği olan lokasyonda; turistlik yerler, kışın karın keyfini çıkaracağınız kayak merkezleri ve yazın güneşin içinizi ısıtacağı özel anlaşmalı plajlar sizlere dört mevsim için uygun bir ortam sunuyor.

Dünyada yükselişe geçen yeni trend

Köy Kuşadası’nın sunduğu ortam ve imkanlar aslında tüm dünyada yükselişe geçen bir yaşam trendinin ürünü olarak biliniyor.

Tatil ve yaşam anlayışını bu yöne kaydıran insanların sayısı da her geçen yıl artıyor. Türkiye’de VClub'ın öncülük ettiği by konseptin dünyada çok güzel örnekleri var. Örneğin; ABD’deki tarım köyü Enso Village, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için tasarlanmış olup hem sakinlerini hem de gezegenin sağlığını destekleyen fasilitelerle donatılmış bir proje.

Birleşik Krallık’ta 25 dönümlük peyzajlı, geniş arazinin arasında yer alan Wadswick Green Village da o projelerden biri. Yaşam, keyif ve huzur üzerine kurulan projede her bina, her alan ve her yüzey, eski kökleri olan yeni bir hikayenin parçası olarak tasarlanmış. Fransa’daki Senior Living + Cre Center da mimarisiyle sakinlerine huzurla yaşadıkları güvenli bir ortam yaratmak için tasarlanmış.