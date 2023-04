Köy evleri depremden 76 gün sonra teslim edildi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde teslim edilen akıllı köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede aileler yeni evlerine kavuştu.

Bakan Kurum video paylaşımını, “Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş.” şeklindeki depremzedelerin duygularını ifade ettiği sözlerle yaparken aynı mesajında “Hep böyle güvenle, sağlıkla oturun.” temennisinde bulundu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesinde teslim edilen akıllı köy evlerinin anlatıldığı videoda; konutların tek katlı, yöresel mimariye uygun ve 3+1 olarak inşa edildiği anlatıldı. Ayrıca depremzede ailelere köy evlerinin eşyalı teslim edildiği ve köyde; konutların yanı sıra köy konağı, cami ve ahırların da yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

“Burada her şey var, dört dörtlük. Çift bayram yaşadık"

Bayramın ikinci günü evlerini teslim alan depremzedeler “Cumhurbaşkanımız üç ay içerisinde yaparım diyordu o zaman. Ya adam 45 günde yaptı, bize teslim etti. İstediğimiz bir ev oldu, hayalimdeki buydu. Umduğumuzdan çok çok üstün oldu. Hiç beğenmediğim bir yer yok. Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Çok sevindik. Evimiz oldu, yuvamız oldu. Burada her şey var, dört dörtlük. Çift bayram yaşadık.” ifadelerini kullandı.