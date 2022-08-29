Kovid-19'u ağır atlatanlar dikkat!
Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemlediğini, hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçi olunması halinde erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi.
Medipol Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. İsmet Üstün Kovid-19'un beyinde oluşturduğu olumsuz etkiler konusunda uyarılarda bulundu.
Kovid-19'un sadece solunum sistemini tutan bir virüs türü olmadığını, kalp damar, bağışıklık sistemleri ve özellikle sinir sistemi üzerinde kalıcı tahribatlara sebebiyet verdiğini aktaran Üstün, şunları kaydetti:
Oxford Üniversite tarafından yapılan güncel çalışma, Kovid-19'un beyindeki tahribatını ortaya koydu. Kovid öncesi ve sonrası MR'ları karşılaştıran bilim insanları hastalığı ağır atlatanların beyinlerinde yüzde 2'ye varan küçülme, IQ değerlerinde düşüş gözlemledi.
Araştırma, hastalığı hafif atlatanlarda ise beynin koku, hafıza, karar verme gibi işlevlerinde kilit taşı olan gri maddede belirgin azalma saptadı.