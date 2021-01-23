Kovid-19'a rağmen bir yılda 82 şube açtılar

Almanya'nın Köln şehrindeki gurbetçi çift Melissa ve Enes Şeker'in başarı hikayesi dikkat çekiyor.

Bir yılda 82 şube

Çiftin Köln'deki Luxemburger Strasse'de bulunan dükkanı kült haline geldi ve bir yıl içinde inanılmaz bir büyüme elde ettiler.

Royal Donuts isimli bir mağaza işleten çift, büyük bir başarıya imza atarak bir yılda tam 82 şube açtı.

Royal Donuts'ta, tamamen düşük kalorili olmayan tatlılar, genellikle Twix veya Çocuk Pingui gibi iyi bilinen ürünlerle birlikte her şekilde ve renkte hazırlanıyor.

Donut’lardan pastaya kadar her şey burada sunuluyor. Müşteri talebi üzerine çeşit çeşit pastalar da da büyük işçiliklerle dükkanda sergileniyor.

Konuya ilişkin konuşan Şeker, "Sadece Luxemburger Strasse'de sık sık sıra bekleyen müşterilerin değil, aynı zamanda, yeni bir şube açmak için her gün yaklaşık 40 potansiyel müşteri adayı başvuru yapıyor." ifadelerini kullanarak işlerin daha da büyüyeceğinin sinyalini veriyor.

Şeker; Hohe Straße, Deutz ve Kalk / Mülheim dahil olmak üzere Köln'de planlanan 6 şubeye atıfta bulunarak, Köln'de de uzun süre tek bir dükkan olmayacağını bildiriyor. Ayrıca Hürth-Efferen'de de şube açılmak üzere.

Bir sonraki adım Dubai’ye mağaza açmak

Köln'deki mağazalarını yaklaşık iki yıl önce açan çiftin yeni projesi ise Dubai'de bir şube açmak. Bu planlarını gerçekleştirmek için yola koyulan Enes Şeker, görüşmeler için Dubai'de.