Kovid-19 vaka sayıları yurt genelinde artıyor! O illerin sayısı 56'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 9-15 Ekim'de Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 56'ya çıktı.

Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu iller arasında: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Düzce, Ordu, Çorum, Sakarya, Tokat, Ardahan, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Bursa, Bolu, Kütahya, Kırkkale, Erzincan, Kilis, Bartın, Giresun, Bilecik, Kırşehir, Bingöl, Malatya, Kayseri, Uşak, Amasya, Ankara, Kahramanmaraş, Rize, İstanbuş, Elazığ, Sinop, Kars, Karaman, Yozgat, Balıkesir, Yalova, Eskişehir, Sivas Ossaniye, Adıyaman, Adana, Konya, Manisa, Gümüşhane, Niğde, Erzurum, Artvin, Kırklareli, Tunceli, Nevşehir, Hatay, Burdur, Afyonkarahisar.