Kovid-19 aşısı olmamış anne adaylarına Omicron uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, önceki dönemlere göre gebelerde Kovid-19'a yakalanma oranının arttığını belirterek, "Bunun nedeni gebelerin aşılanmaktan korkmaları, aşının yan etkilere neden olacağı, kendilerine veya bebeğe zararlı olacağını sanmaları. Bunlar tamamen gerçeğe dayanmayan inanışlar." dedi.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un tüm dünyada ve Türkiye'de tırmanışını sürdürürken, genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğunu ve tam doz aşılı çoğu kişinin hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini aktardı.

Hamilelerde de koronavirüs testi pozitifliğinin her geçen gün arttığına işaret eden Buyru, gebelerin, aşısız olmaları, hamilelikten dolayı bağışıklıklarının baskılanması ve özellikle de ileri haftalarda akciğer kapasitelerinin azalması gibi nedenlerle hastalığı ağır geçirebildiğini vurguladı.

Buyru, "Maalesef, önceki dönemlere göre hastalık da gebelerde hastalığa yakalanma oranı da arttı. Bunun nedeni gebelerin aşılanmaktan korkmaları, aşının yan etkilere neden olacağı, kendilerine veya bebeğe zararlı olacağını sanmaları. Bunlar tamamen gerçeğe dayanmayan inanışlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aşısız olanlar veya aşısını tam yaptırmayanlar hastalığı ağır geçirebiliyor"

Prof. Dr. Buyru, Omicron'un çok kolay bulaştığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Omicron varyantının önceki suşlardan farkı odada kısa bir süre kalmayla dahi bulaşabilmesidir. Yani hastalıklı olan biriyle kısa bir temas sonrası son derece kolay bulaşabiliyor. Omicron'un toplumda daha hafif seyrettiğini biliyoruz. Daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrediyor. Bu durum aşının koruyucu etkisinden de kaynaklanıyor. Aşısızlarda o kadar hafif seyretmediğini, hastaneye yatan pozitif hastaların çoğunun aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Hamileler için de bu geçerli. Aşıları tam olanlar yeterince korunma sağlıyor, ya hastalanmıyorlar ya da hastalığı son derece hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde ayakta atlatabiliyorlar. Ama aşısız olanlar veya aşısını tam yaptırmayanlar hastalığı ağır geçirebiliyorlar."

- "Hamilelerin yarısı aşısız"

Toplumda hamilelerin aşılanma oranının düşük olduğunu belirten Buyru, şunları aktardı:

"Şimdi toplum genelinde yüzde 70 civarında bir aşılanmadan söz etmek mümkün. Gebelerdeki aşılanma oranı örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakamları biliyorum, toplumun yarısı kadar. Bu aşıdan korkmanın ya da aşıyı gebelikten sonra yaptırırım şeklinde yanlış inanışlar sonucunda ortaya çıkan şeyler. Fakat aşı yaptırılmaması ve erteleme hem gebenin hem bebeğin olumsuz etkilenmesine yol açabiliyor. Gebelik esnasında hastalık geçirdiğinde kadın olumsuz etkileniyor. Solunum problemleri ortaya çıkabiliyor. Hastaneye yatış, yoğun bakıma ihtiyaç artıyor. Hastalık daha ölümcül seyrediyor. Bebek olumsuz etkilenebiliyor. Erken doğum, gelişme geriliği riski koronavirüs enfeksiyonu geçiren annelerin çocuklarında daha fazla. Yoğun bakım ihtiyacı da... O yüzden anneyi ve bebeği korumak için zamanı gelen her gebenin aşılanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Omicron'dan korunmanın tek yolunun tüm önlemleri almaktan geçtiğini vurgulayan Buyru, hastaneye yatma oranının aşısız ve aşı dozlarını tam yaptırmayanlarda daha yüksek olduğunu bildirdi.

Buyru, "Hastalık nasıl olsa rahat geçiyor, aşı yaptırmayayım şeklinde bir inanış son derece yanıltıcı olur. Her koşulda hem aşı olmaları hem de diğer koruma önlemlerine dikkat etmeleri şart. Buna ek olarak mesafeye dikkat edilmeli, usulüne uygun maske kullanılmalı. Oda havalandırılmalı, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı. El hijyenine dikkat edilmeli. Bu önlemlerin hepsini birlikte almamız gerekiyor. Yani birini yapmak kurtarıcı, yeterli olmuyor." uyarısında bulundu.

- "Virüs, hem kadın hem de erkeğin üreme fonksiyonunun olumsuz etkiliyor"

MRNA aşılarının gebeliğin her döneminde güvenle yapılabileceğini aktaran Buyru, aşının, gebelik döneminde de gebe kalmaya çalışan kadınlarda da son derece güvenilir olarak kullanılabileceğini anlattı.

Buyru, "İlk dönemlerde aşının hem kadınlarda hem de erkeklerde kısırlık yapıcı etkisi var şeklinde bir yanlış inanış ortaya atıldı. Fakat tüp bebek tedavisi gören hem kadın hem erkeklerde yapılan çalışmalarda aşının herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı görüldü. Yine tüp bebek çalışmaları ve gebelerde yapılan çalışmalar gebelik esnasında ya da doğumdan sonra bebeğe olumsuz bir etkisinin, bebekte anomali yapıcı bir etkisinin olmadığı yüz binlerce gebe üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. O nedenle son derece rahat olarak tüm gebelerin, gebe kalmaya çalışan kadınların aşıyı yaptırmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların koronavirüsün hem kadınların hem de erkeklerin üreme fonksiyonlarını olumsuz etkilediğinin ortaya çıktığını belirten Buyru, aşı yapılmaması ve hastalığa yakalanılması halinde doğurganlığın olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.