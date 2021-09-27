Kosova Sırbistan sınırında plaka gerginliği büyüyor

Sırbistan plakalı araçların Kosova'ya girişine izin verilmemesi iki ülke arasında gerginliğe yol açtı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki ülkeye 'provokasyondan kaçının' çağrısında bulundu.

Kosova emniyet güçleri, hafta başından bu yana Sırbistan plakalı araçların ülkeye girişine izin vermiyor.Kosova hükümeti, 2011'de varılan anlaşma gereği eski plakaların kullanımdan kaldırıldığını açıkladı.

15 Eylül itibarıyla, plakasında Kosova Cumhuriyeti'nin amblemi olan "RKS" ibaresi bulunmayan, Sırbistan plakalı araçların ülkeye girişi yasaklandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kararın Kosova'daki Sırplara yönelik olmadığını söyleyerek, "Amacımız provokasyon veya istikrarsızlık değil. Yapılan her şey kanuna uygundur. Bizler sadece süresi biten bir anlaşmanın gerekliliğini uyguluyoruz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den tepki

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, plaka kontrolü için sınır geçişlerine Kosova Polisi Özel Kuvvetlerinin gönderilmesine ve Kosova'ya giren Sırbistan plakalı araçlara geçici Kosova plakaları verilmeye başlanmasına tepki gösterdi.

Vucic, Priştine'nin Brüksel Anlaşması başta olmak üzere her anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek durumu Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü de söyledi.

‘Provakasyonlardan kaçının’ çağrısı

Yaşanan gerginliğin ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıklama yaptı.

Borell, "Avrupa Birliği ve üye ülkeler, Kosova ve Sırbistan'ı diyalogdan doğan tüm yükümlülüklere saygı gösterip gecikmeksizin derhal bu yükümlülükleri yerine getirmeye çağırıyor" dedi.

Josep Borell, Kosova'nın kuzeyinde artan gerilimin ardından olası bir provokasyondan kaçınılması çağrısında bulundu.

Güvenlik güçleri sınırda

Kosova'nın kuzeyinde nüfusun büyük bölümünü Sırplar oluşturuyor. Bu bölgede Kosova güvenlik güçlerine bağlı özel birimler konuşlandırılmış durumda.

Sınıra yakın bölgede kamyon ve otobüslerle yolları kapatan Kosovalı Sırplar, uygulamanın durdurulmasını ve özel güvenlik güçlerinin geri çekilmesini istiyor.