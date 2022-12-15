Kosova AB üyeliği için başvurusunu teslim etti!

Çekya’nın başkenti Prag'da hükümet binasında düzenlenen törende, Kurti üyelik başvurusunu Çekya'nın AB Bakanı Mikulas Bek'e sundu.

Kurti, düzenlenen basın toplantısında, başvuruyu Kosova için tarihi ve Avrupa'da demokrasi için büyük bir gün olarak değerlendirdi.

Albin Kurti, "Kosova'nın, AB'nin temel değerleri olan özgürlük, demokrasi, insan hakları, eşitlik ve hukukun üstünlüğüne olan değişmez bağlılığını (AB'ye) üyelik başvurusunda bulunarak yeniden teyit etmek için Prag'a geldik." dedi.

Bakan Bek de Kosova'nın AB üyelik sürecini destekleyeceklerini belirterek "Kosova'nın bugüne kadar elde ettiği başarıları takdir ediyoruz. Dönem başkanlığımızın önceliklerinden birini yerine getiriyoruz çünkü son 6 ayda Batı Balkanlar ile ilgili konulara olağanüstü önem verdik." diye konuştu.

Başbakan Kurti ayrıca Prag ziyareti kapsamında Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüştü.

AB dönem başkanı Çekya'nın gelecek hafta üye ülkelere Kosova'nın başvurusunu bildirmesi bekleniyor.

2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın bağımsızlığı, 5 AB ülkesi (İspanya, Romanya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovakya) tarafından tanınmıyor.