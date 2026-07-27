Yaz etkisini artırıyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak yükselişe geçiyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini görecek.

Meteoroloji verilerine göre son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar gücünü yitirirken, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hafta başında Edirne, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen aralıklı sağanaklar, haftanın ilerleyen günlerinde doğu iç kesimlerine çekilecek.

Batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar uyarısı

Hafta ortasından itibaren batı ve iç bölgelerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.

Üç büyük şehirde hava durumu