Korsan maç yayınlarına büyük darbe! Onlarca site kapatıldı!
Türk futbolunda büyük gelir kaybına yol açan korsan maç yayınlarının engellenmesi için resmi olarak ilk adım atıldı ve hafta sonu oynanan müsabakaları internet üzerinden korsan yayınlayan onlarca site kapatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre, yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava veya düşük ücretlerle izleyicilere sunan siteler için yasal işlem başlatıldı.
Korsan yayınla mücadele kapsamında TFF Yönetim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi uyarınca, hukuka aykırı yayın yaptığı tespit edilen sitelere erişim engeli getirilmesi için karar aldı.
Yayıncı kuruluşun başvurularını değerlendiren TFF yönetimi, ihlalde bulunan onlarca sitenin kapatılması için durumu Erişim Sağlayıcılar Birliğine bildirdi.
Erişim Sağlayıcılar Birliği yasal düzenleme kapsamında kaçak maç yayını yapan internet sitelerine hemen erişim engeli getirdi ve futbolseverlerin yasa dışı yollardan maç izlemesinin önüne geçildi.