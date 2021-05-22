Koronayı atlatanlar "kara mantar"dan ölüyor

Hükümet, 29 eyalette seferberlik çağrısı yaparken, hastalığın, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlardan kaynaklanabileceği şüphesi bulunuyor.

Koronavirüs salgınının son dönemde en fazla can aldığı ve salgının resmen kontrolden çıktığı Hindistan'da şimdi de "Kara mantar" salgını çıktı.

Hükümet, 29 eyalette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının Covid-19’u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor. Sağlık Bakanlığı, Ortak Sekreteri Lav Agarwal 'mukormiko'z olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle ‘mukormikoz’, 'kara mantar' hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen kara mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Mukormikoz olarak da bilinen kara mantar hastalarında ortaya çıkan belirtiler arasında, burunda kanama veya tıkanma, gözde şişme veya ağrı, bulanık görme ve son olarak da körlük yer alıyor.

Burun etrafındaki deride siyahlaşma da bazı hastalarda ortaya çıkabiliyor.

Doktorlar hastaların çoğunun görme yetilerini yitirmeye başladıktan sonra geldiğini ve bunun da tedaviyi zorlaştırdığını söylüyor. Tedavide geç kalınmış vakalarda enfeksiyonun beyne ulaşmaması için gözün alınması gerekiyor.

Bazı vakalarda doktorların iki gözü birden alması, bazı nadir vakalarda ise çene kemiğini alması gerekebiliyor.

Bu hastalığın tedavisinde kullanılan yalnızca bir ilaç var. Enjektörle yapılan bu ilacın her bir dozu 48 dolar ve 8 hafta boyunca her gün yapılması gerekiyor.

KORONAYI ATLATIP KARA MANTARDAN ÖLÜYORLAR

Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor. Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor.

Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor. Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.

İlaç kıtlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşanırken karaborsada yüksek fiyatlarla satış yapılıyor.