Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Koronavirüs ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi. The Sun'da yer alan habere göre, ülkede görev alan doktorlar potansiyel yemi Kovid-19 semptomları tespit etti. Öksürük, tat veya koku kaybı Kovid-19'un ana belirtileri olarak gösteriliyor.

Bilim insanları yorgunluk, baş ağrısı ve ishal gibi diğer çeşitli şikayetlere de virüsün neden olabileceğini belirtiyor.

YENİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, ağızdaki aşırı kuruluğun enfeksiyonun erken bir işareti olabileceği görüşünde.

Ayrıca dilin tahriş olması, kaşınması ve belirsiz bir ağrı hissinin de erken semptomlar arasında olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar farklı varyantların farklı semptomlara neden olabileceğinin altını çiziyor.

HİNDİSTAN MUTANTI NEDİR?

Pek çok Hintli gelinen noktadan “çifte mutant” da denilen koronavirüsün B.1.617 adlı mutasyonunu sorumlu tutuyor. Kontrol altına alınması güç iki farklı genetik değişimi içerdiği için “çifte mutant” olarak adlandırılan B.1.617 gerçekte 13 farklı mutasyondan oluşuyor.

Hindistan varyantının aşıları etkisiz bıraktığına ya da hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Bu yönde hem ABD’li hem de İngiliz yetkililer açıklamalarda bulunarak aşıların etkinliğini teyit ettiler.