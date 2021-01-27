Koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi ve Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği açıklandı.

DİLDE BÜYÜME, DİL ÜZERİNDE YARA BELİRTİSİ VERİYOR

Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.

Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Kovid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de belirti verebileceği" ifade edildi.

KORONAVİRÜSÜN DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEN BELİRTİLERİ

- Ateş

- Öksürük

- Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

- Üşüme

- Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

- Kas ve eklem ağrıları

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Tat ve koku alma kaybı

- Ciltte kızarıklık

- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi