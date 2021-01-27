Koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı
İspanya'da yapılan bir çalışmada; koronavirüsün tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ayrıca avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi ve soyulma gibi yeni belirtileri ortaya çıktı.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi ve Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği açıklandı.
DİLDE BÜYÜME, DİL ÜZERİNDE YARA BELİRTİSİ VERİYOR
Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.
Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Kovid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de belirti verebileceği" ifade edildi.
KORONAVİRÜSÜN DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEN BELİRTİLERİ
- Ateş
- Öksürük
- Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü
- Üşüme
- Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme
- Kas ve eklem ağrıları
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Tat ve koku alma kaybı
- Ciltte kızarıklık
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
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