Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
İki ay koronavirüsü yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına kavuşan Şener Şen, iyileştikten sonra imaj değişikliği yaptı. Yıllardır sakalsız görmeye alıştığımız ünlü isim, sakalını ve bıyığını uzatma kararı aldı.
Türk tiyatrosunun usta oyuncularından 79 yaşındaki Şener Şen, kasım ayında koronavirüse yakalandı. İki hafta Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören sanatçı, virüsü yendi.
SAKALLARI DİKKAT ÇEKTİ
Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığı için virüsü kısa sürede yenen sanatçı, evine geçtiğinden beri sakallarını kestirmedi. Usta sanatçının yeni imajı ise sevenlerini şaşırttı.
İşte Şener Şen'in son hali:
Yorumlar