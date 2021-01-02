Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından 79 yaşındaki Şener Şen, kasım ayında koronavirüse yakalandı. İki hafta Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören sanatçı, virüsü yendi.

SAKALLARI DİKKAT ÇEKTİ

Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığı için virüsü kısa sürede yenen sanatçı, evine geçtiğinden beri sakallarını kestirmedi. Usta sanatçının yeni imajı ise sevenlerini şaşırttı.

İşte Şener Şen'in son hali: