Koronavirüste Güney Afrika kaynaklı yeni varyant tehlikesi

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana başta olmak üzere Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs varyantı endişeye sebep oldu. Halihazırda koronavirüse karşı kullanılan aşıların yeni varyanta ne ölçüde cevap verdiği de merak konusu.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği açıklandı.

COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına 9 kişide rastlandı.

Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.

Bilim insanları "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yeni varyant hakkındaki endişeler arasında özel bir toplantı yapacak.

İngiltere ve İtalya seyahatlere kısıtlama getirdi

İngiltere ve İtalya; Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesotho ve Esvatini'den İngiltere'ye yapılacak uçuşları geçici olarak durduklarını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Güney Afrika'dan sadece vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasına izin vereceklerini duyurdu.

Aşılar yeni varyanta karşı etkili mi?

Şimdi, "Yeni varyanta karşı aşılar etkili mi?" sorusu tartışılıyor. Uzmanlara göre, aşı salgında halen en büyük silah ancak mevcut aşıların bu varyanta karşı da etkili olup olmadığı dikkatle takip ediliyor.

"Hızlı yayılıyor, vaka artışlarına neden oluyor"

Konuyla ilgili TRT Haber'e konuşan Koranavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni varyantın çok hızlı yayıldığını ve vaka sayılarında ciddi bir artışa neden olduğunu söyledi.

"İzlenmesi gereken bir durum ve çok önemli. Göründüğü kadarıyla Delta varyantı sonrasında dikkat edilmesi gereken varyant gibi görünüyor. İleride nasıl seyredeceğini net olarak görmek zor ama şu an itibarıyla endişe ile izliyoruz."

Yeni varyant yeni dalga mı?

Özlü, "Süper varyant yeni bir dalgaya neden olur mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi;

"Okumalarıma göre yeni varyant, Delta varyantına göre daha hızlı yayılma ve vaka sayılarında artış gösteriyor. Fakat bunu net bir şekilde söylememiz için biraz daha gözlemlememiz gerekir."

Aynı durumun aşıların etkisi konusunda da geçerli olduğunu ifade eden Özlü, "Önümüzdeki dönemde bu varyant aşılardan kurtulmuş mudur, etkili midir, yapılan çalışmalar sonrası görebiliriz" dedi.