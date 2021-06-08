Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Aşı olmayana kısıtlama yolda

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor.

DUYARSIZ GRUPLAR

Hürriyet'in haberine göre; hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için bazı önlemler alınacak.

Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.

‘FAZLA RAHATLADIK’

Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.

Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50’de kalabileceği öne sürülüyor. Uzmanlar, “Yani, kurallara uymayarak toplumu enfekte eden ile aşıya duyarsız olan aynı yaş grubu. Bir de ‘sonbaharda her şey bitecek, maskesiz dönem başlayacak’ gibi erken yayılan hava nedeniyle, fazla rahatlama yaşanmaya başladı” diyor.

AŞIDA POZİTİF AYRIMCILIK

Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM’lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

KRONİK HASTALIK LİSTESİ GENİŞLEDİ: AŞI SÜRPRİZİ

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin aşılanması tamamlandıktan sonra, kanser hastaları, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan hastalar hatta obezite sorunu yaşayan vatandaşlar için aşı çalışmalarına başlamıştı.

Bakanlık ülkeye ulaşan BioNTech aşılarıyla birlikte, kronik hastalıklara yenilerini eklerken aşılanacak vatandaş sayısını artırdı. Bu yeni kronik hastalıkların başında tansiyon, diyabet, ileri böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları da bulunuyor.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Aşı sırası geldiğini gören 20 yaş ve üzeri yaşlardaki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını ve mutluluklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Sağlık Bakanlığı haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısının ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. Bakanlık aşı rakamlarını paylaşmıyor.

Aşı sevkiyatına zarar vermemek için açıklama yapılmadığı belirtiliyor. Sinovac aşısıyla ilgili ise birinci dozlarla ilgili sorun yaşanıyor. Sinovac tercih edenler “uygun kriter bulunmamaktadır” uyarısı ile karşı karşıya kalıyorlar.