Koronavirüs tedbirlerinin mart ayında esnetilmesi bekleniyor

Bu kapsamda mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı ise gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar da belli kurallarla açılabilir.

Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasının ardından yeni planlamalar da gündeme geldi. İlk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, aşılamada ikinci aşamaya geçildi. Çok kısa sürede yarım milyon insanın aşılandığı Türkiye'de şimdi de huzurevlerinde ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak.

Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.

AŞI SÜRECİNİN NORMAL İŞLEYECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Bazı uzmanlar sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceğini iddia ediyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

ESNEMEDE MART AYI İŞARET EDİLDİ

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı belirtildi. Bu kapsamda kısıtlama kararlarında esnemeye gidileceği kulislerde konuşulurken, bu tarih için de mart ayı işaret edildi. Uzmanlar ve yetkililer en geç mart ayının ikinci haftasında esnemeye gidileceğini düşünüyor.

NELER DEĞİŞECEK?

- Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.