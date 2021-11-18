Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi!
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs ile ilgili sevindiren haber Bill Gates'ten geldi. Dünyayı KOvid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı.
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.
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Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 4 milyar doza yakın aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
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Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.
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PANDEMİYİ BİLMİŞTİ
Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.
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