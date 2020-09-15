Koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu... Temel Kotil'den açıklama

Kotil'in açıklamaları şöyle:

"Değerli dostlarım, bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle tamamlandı ve sağlığıma kavuştum.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof Dr, İsmail Demir'e, sağlığımla yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ara verdiğim görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileklerimle."